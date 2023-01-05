Астрологи рассказали, что нужно сделать, чтобы 2023 год прошел хорошо: Овен – Дева

Этот новый год начался с ретроградного Меркурия в Козероге до 19 января. Юпитер проходит через Овна, а затем входит в знак Тельца с 16 мая.

2023 начинается медленно для знаков зодиака, однако изменения ждут в течение года. Астрологи объяснили, что нужно сделать представителям первой половины зодиака, от Овна до Девы, чтобы год прошел удачно.

Овен

Январь начинается с двойной ретроградации Марса и Меркурия, что позволит родившимся под знаком Овна начать новый год плавно. И это хорошо, потому что это подтолкнет их к созданию новых баз и осознанию собственных ограничений и новых вызовов. Они смогут ясно видеть свои цели. Будьте осторожны, не начинайте новые слишком амбициозные проекты, чтобы не бросить их до конца года.

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Телец

Тельцы будут исполнены амбиций и оптимизма в этом новом 2023 году. Они воспользуются этой новой мотивацией, чтобы работать еще более упорно и добиваться своих проектов. В этом году Тельцы могут выйти из зоны комфорта.

Близнецы

Это начало года Близнецы начинают с влияния ретроградного Марса на их знак, и это повлияет на их супружескую жизнь. Им следует прилагать больше усилий для своего брака, чтобы сохранить его надолго. Близнецам следует постараться больше взаимодействовать с любимым человеком.

Рак

Раки будут благословлены звездами в течение 2023 года. Представители этого знака получат много профессиональных возможностей и должны добиться успеха на работе. Однако они не должны терять баланс между работой и личной жизнью.

Лев

Этот 2023 год идеален для Львова. Они могут противостоять своим страхам и выйти из зоны комфорта. С 16 мая Юпитер проходит через знак Тельца и подтолкнет жителей этого знака достичь некоторых своих целей и больше открыться другим.

Дева

2023 год станет для Дев синонимом денег и финансовых ресурсов. Эта новая эра подтолкнет представителей этого знака к возврату долгов перед тем, как делать новые инвестиции. Благодаря этому они продолжат жить в комфорте и сохранят свою стабильность.

Напомним, ранее астрологи назвали какой день в 2023 году станет лучшим для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.

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