Три знака зодиака не будут знать бед до конца января

Конец ретроградов, Солнце и молодая Луна в Водолее и Венера в Рыбах обещают хорошее настроение в последние дни января. В частности, неделя с 23 по 29 января 2023 года обещает быть яркой и полной сюрпризов.

Астрологи назвали три знака зодиака, жизнь которых скоро изменится. Счастливчики могут пережить приятные моменты.

Овен

В профессиональной жизни вам придется много работать, чтобы добиться своих целей. Это может показаться трудным, но для смелого знака, любящего идти на грани своих возможностей, у вас не будет никакой проблемы. преодолейте препятствия, стоящие на пути к успеху. Если вы занимаетесь делами, будьте готовы к небольшой буре.

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Партнер придет на помощь, чтобы спасти вас. В конце концов, ситуация очень быстро вернется в норму, и если вы вложите в это немного своего, результаты увидите вскоре. Солнце под знаком Водолея даст вам исключительную харизму и мотивацию, необходимую для конкретизации ваших убеждений и идей. Если вы ищете работу, то все будет хорошее время.

Близнецы

С Юпитером в Овне и началом сезона Водолея; вы готовы приветствовать новое и больше сосредотачиваться на своих ощущениях. Поскольку ретроградная энергия Меркурия угасла, теперь вы можете свободно общаться и выражать свои чувства. Если вы раньше не решались говорить об определенных вещах, сейчас идеальное время для этого, не бойтесь и смелость говорить с открытым сердцем.

Если вы одиноки, астрологи советуют вам гулять, только так вам удастся умножить встречи и обрести идеального партнера. Если вы находитесь в отношениях, ваша вторая половина будет рядом, чтобы поддержать вас и помочь достичь социальной мобильности. С финансовой стороны подумайте в первую очередь о сбережениях.

Водолей

Конец влияния Меркурия в скором времени ознаменует важный перелом в вашей жизни, все, что касается ваших романтических и социальных отношений, пойдет как по маслу. Больше никаких компромиссов и раздумий, теперь вы свободны выбирать, что хотите делать со своей жизнью. Как только планета любви и денег пройдет через знак Рыб, энергия Венеры позаботится о том, чтобы ваша пара была защищена от мучений.

Если вы одиноки, очень вероятно, что избранник вашего сердца целыми днями бродит вокруг вас и вы не можете его узнать. Широко откройте глаза, Водолеи. Если вы хотите увеличить заработок, сейчас хорошее время для инвестирования.

Напомним, ранее астрологи объяснили, что нужно делать в 2023 году, чтобы он прошел хорошо для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.

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