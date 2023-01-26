Фіналістка 12-го сезону 'Холостяка' Саша Мудра показала відверте фото та поділилася моторошною історією

Саша Мудра, яка стала фіналісткою 12 сезону шоу "Холостяк", показала відверту світлину з відпочинку у Мексиці. Також жінка поділилася історією, що з нею мало не трапилося в цій країні.

У своєму акаунті в Інстаграмі зірка шоу "Холостяк" опублікувала фото на пляжі, на якому вона сидить на шезлонгу у білому купальнику міні-бікіні. "Це фото я зробила через півтора місяця перебування у Мексиці", – додала Саша.

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Мудра каже, що вона мало не загинула: "Трапилась така історія, що коли ми вилітали з Канкуна (Мексика. – Ред.) до Мюнхена (Німеччина. – Ред.) літак почав знижувати швидкість, а у салоні був сильний запах гару".

"Було дуже страшно, люди починали панікувати, а стюардеси ввічливо намагались усіх заспокоїти. Якесь дивне відчуття було, немов щось може статися, але ти впевнений, що все буде добре. Це відчуття, то надія, яка завжди з’являється, щоб підбадьорити. Найбільша хвиля паніки тривала хвилини 3, але які 3… Літак розвернули назад, ми змогли долетіти знов до Канкуна, а я сиділа та думала: "А й справді в падаючому літакові нема атеїстів", – додала Саша.

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