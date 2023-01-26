Финалистка 12-го сезона 'Холостяка' Саша Мудрая показала откровенное фото и поделилась жуткой историей

Саша Мудрая, ставшая финалисткой 12 сезона шоу "Холостяк", показала откровенное фото из отдыха в Мексике. Также женщина поделилась историей, что с ней чуть не случилось в этой стране.

В своем аккаунте в Инстаграме звезда шоу "Холостяк" опубликовала фото на пляже, где она сидит на шезлонге в белом купальнике мини-бикини. "Это фото я сделала через полтора месяца пребывания в Мексике", – добавила Саша.

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Мудрая говорит, что она чуть не погибла: "Случилась такая история, что когда мы вылетали из Канкуна (Мексика. – Ред.) в Мюнхен (Германия. – Ред.) самолет начал снижать скорость, а в салоне был сильный запах гари".

"Было очень страшно, люди начинали паниковать, а стюардессы вежливо пытались всех успокоить. Какое-то странное чувство было, словно что-то может произойти, но ты уверен, что все будет хорошо. Это ощущение, то надежда, которая всегда появляется, чтобы взбодрить". Самая большая волна паники длилась минуты 3, но какие 3… Самолет развернули назад, мы смогли долететь снова до Канкуна, а я сидела и думала: "А действительно в падающем самолете нет атеистов", – добавила Саша.

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