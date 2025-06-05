Фінансова підтримка сімей: кому нарахують 6 тисяч гривень уже найближчим часом

У 2025-му році частині українських родин із дітьми передбачена додаткова щомісячна підтримка до 6,4 тис. грн. Виплату призначатимуть неповнолітнім із тяжкими хворобами, травмами чи розладами, яким поки що не встановлено інвалідність.

Про це поінформували в Міністерстві соцполітики. Грошову допомогу оформлюють на одного з батьків або особу, яка постійно мешкає з дитиною та забезпечує догляд за нею.

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Щоб отримати виплату, необхідно подати відповідну заяву та медичні документи через портал "Дія" або особисто звернутися до органів соцзахисту за місцем проживання чи до уповноважених представників місцевої влади.

Розмір допомоги визначається з урахуванням віку дитини:

Дітям до 6 років - 5126 грн;

Дітям від 8 до 18 років - 6391 грн.

Раніше ми розповідали, хто з людей з інвалідністю в Україні може отримати допомогу у розмірі 800 тисяч гривень.

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