Финансовая поддержка семей: кому начислят 6 тысяч гривен уже в ближайшее время

В 2025 году части украинских семей с детьми предусмотрена дополнительная ежемесячная поддержка до 6,4 тыс. грн. Выплату будут назначать несовершеннолетним с тяжелыми болезнями, травмами или расстройствами, которым пока не установлена инвалидность.

Об этом сообщили в Министерстве соцполитики. Денежную помощь оформляют на родителя или лицо, которое постоянно проживает с ребенком и обеспечивает уход за ним.

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Чтобы получить выплату, необходимо подать соответствующее заявление и медицинские документы через портал "Действие" или лично обратиться в органы соцзащиты по месту жительства или к уполномоченным представителям местных властей.

Размер пособия определяется с учетом возраста ребенка:

Детям до 6 лет – 5126 грн;

Детям от 8 до 18 лет – 6391 грн.

Ранее мы рассказывали, кто из людей с инвалидностью в Украине может получить пособие в размере 800 тысяч гривен.

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