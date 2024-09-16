Фінансова допомога дітям загиблих військових: до якого віку отримують

Діти-сироти, які втратили своїх опікунів, зокрема батьків-військовослужбовців, мають право на соціальну підтримку. Ці виплати доступні навіть для повнолітніх дітей до певного віку, незалежно від їхнього статусу студента вищого навчального закладу.

Таку інформацію надає Пенсійний фонд України (ПФУ).

Державна допомога у разі втрати годувальника

За даними Пенсійного фонду, діти, які залишилися без годувальника, можуть продовжувати отримувати фінансову підтримку від держави навіть після досягнення повноліття, незалежно від завершення навчання у вищих навчальних закладах.

Варто зауважити, що згідно з українським законодавством про пенсійне забезпечення, допомога у зв'язку з втратою годувальника виплачується до досягнення 23-річного віку, незалежно від продовження навчання дитини.

Члени родини, які були на утриманні загиблого і є непрацездатними, також мають право на отримання пенсії. Виплата призначається за умови, що померлий годувальник мав необхідний страховий стаж на момент смерті, який відповідав вимогам для отримання пенсії по інвалідності ІІІ групи — від одного до п'ятнадцяти років.

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Розмір доступних виплат

Сума пенсії розраховується наступним чином: одному непрацездатному члену сім'ї виплачується половина від пенсії за віком померлого годувальника. Якщо в родині двоє або більше непрацездатних, загальна сума становить 100% пенсії за віком померлого, яка розподіляється між ними рівними частками.

Діти, які втратили обох батьків, отримують пенсію на основі пенсії за віком кожного з батьків окремо.

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