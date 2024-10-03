Фінансова допомога для ВПО: як переселенцям компенсуватимуть оренду житла
У жовтні внутрішньо переміщені особи матимуть можливість отримати фінансову підтримку на житлові потреби. Гроші допоможуть покрити витрати житло на період шести місяців.
За словами організаторів, ці фінанси призначені для допомоги ВПО і можуть бути витрачені на оплату оренди житла. Про це пише 24 Канал.
Програма реалізується на території Вінниці та Вінницької області, а також у Дніпрі та Дніпропетровській області.
"Його метою є підтримати родини ВПО після вимушеного переміщення й сприяння їхній інтеграції та адаптації у нових громадах упродовж шести місяців", – зазначають організатори.
Внутрішньо переміщені особи, які не отримували фінансової підтримки на оренду житла від міжнародних організацій, мають право претендувати на грошову допомогу.
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Хто може отримати виплати
Заявники повинні входити до однієї з наступних категорій:
- Внутрішньо переміщені особи, які проживають у тимчасових житлових приміщеннях та можуть самостійно оплачувати оренду після завершення терміну надання допомоги.
- ВПО, що проживають у тимчасових приміщеннях (школах, дитсадках), які підлягають звільненню у зв'язку з відновленням роботи цих закладів.
- Переміщені особи, які орендують житло та можуть бути виселені, не маючи інших варіантів, окрім переселення у тимчасові притулки.
- Новоприбулі ВПО, які не бажають проживати у місцях тимчасового розміщення.
Крім того, потрібно відповідати критеріям вразливості:
- Сім'я включає одного з батьків та одну дитину або декілька дітей віком до 18 років, або осіб старшого віку (від 55 років).
- Головою сім'ї може бути самотній чоловік чи жінка похилого віку (від 55 років) або особа старшого віку, яка опікується однією або кількома дітьми до 18 років.
- Також до складу родини можуть входити люди з інвалідністю або ті, хто має хронічні захворювання.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що багатодітні сім‘ї можуть отримати допомогу від UNICEF.
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