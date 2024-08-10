Багатодітні сім‘ї зможуть отримати допомогу від UNICEF: що для цього потрібно

З початку повномасштабної війни ЮНІСЕФ разом із партнерами надають фінансову підтримку вразливим сім’ям. Факти ICTV, підкажуть, що таке допомога від ЮНІСЕФ багатодітним сім’ям, хто може її отримати та що для цього потрібно.

Допомога від ЮНІСЕФ багатодітним сім’ям: хто може отримати

У 2024 році допомога від ЮНІСЕФ буде спрямована на кілька категорій, зокрема:

багатодітні сім’ї;

родини, які виховують дитину з інвалідністю;

одинокі матері (батьки), які самостійно виховують дітей;

родини, що проживають поблизу лінії фронту.

ЮНІСЕФ надавав фінансову допомогу багатодітним та малозабезпеченим українським сім’ям, які виховують дітей до 18 років. Розмір виплат для проходження осінньо-зимового періоду становив 3 600 грн на місяць на кожного члена сім’ї, а також по 6 660 грн на кожну дитину.

Хто може отримати допомогу від ЮНІСЕФ у 2024 році

Допомога насамперед виплачувалася:

малозабезпеченим сім’ям із дітьми, у складі яких є дитина з інвалідністю віком до 18 років;

малозабезпеченим багатодітним сім’ям із дітьми до 18 років, які не отримують інших виплат від міжнародних організацій.

Як дізнатися, чи буде допомога від ЮНІСЕФ багатодітним сім’ям

Якщо ви заповнили заявку на грошову допомогу від ЮНІСЕФ, але ще не отримали виплат, виконайте такі дії:

Зайдіть на сайт єДопомога й оберіть розділ "Виплати від міжнародних організацій". Виберіть "Перевірити статус заявки". Внесіть необхідні дані — ідентифікаційний код, тип документа та його номер. Після цього відобразиться поточний статус заявки.

Зміни у допомозі від ЮНІСЕФ багатодітним сім’ям у 2024 році

На даний момент реєстрація на отримання коштів від ЮНІСЕФ тимчасово припинена. Проте у 2024 році багатодітні сім’ї можуть отримати іншу допомогу для дітей через дитячі точки "Спільно" ЮНІСЕФ. Тут можна безкоштовно отримати:

консультацію лікаря та юриста;

допомогу з пошуком житла;

послуги з дозвілля.

Дитячі точки "Спільно" розташовані в понад 20 містах України, включаючи Київ, Харків, Житомир, Одесу, Вінницю, Запоріжжя, Миколаїв, Херсон, Луцьк, Володимир, Дніпро, Кривий Ріг, Львів, Івано-Франківськ, Калуш, Кам’янець-Подільський, Кіровоградську область, Черкаси, Чернівці, Тернопіль, Рівне та Ужгород.

Нагадаємо, ми вже писали, на які пільги мають право багатодітні сім‘ї.

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