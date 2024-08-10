Многодетные семьи смогут получить помощь от UNICEF: что для этого нужно

С начала полномасштабной войны ЮНИСЕФ вместе с партнерами оказывают финансовую поддержку уязвимым семьям. Факты ICTV подскажут, что такое помощь от ЮНИСЕФ многодетным семьям, кто может ее получить и что для этого нужно.

Помощь от ЮНИСЕФ многодетным семьям: кто может получить

В 2024 году помощь от ЮНИСЕФ будет направлена на несколько категорий, в частности:

многодетные семьи;

семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью;

одинокие матери (родители), самостоятельно воспитывающие детей;

семьи, проживающие вблизи линии фронта.

ЮНИСЕФ оказывал финансовую помощь многодетным и малообеспеченным украинским семьям, воспитывающим детей до 18 лет. Размер выплат для прохождения осенне-зимнего периода составил 3600 грн в месяц на каждого члена семьи, а также по 6660 грн на каждого ребенка.

Кто может получить помощь от ЮНИСЕФ в 2024 году

Помощь в первую очередь выплачивалась:

малообеспеченным семьям с детьми, в составе которых есть ребенок с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

малообеспеченным многодетным семьям с детьми младше 18 лет, которые не получают других выплат от международных организаций.

Как узнать, будет ли помощь от ЮНИСЕФ многодетным семьям

Если вы заполнили заявку на денежную помощь от ЮНИСЕФ, но еще не получили выплаты, выполните следующие действия:

Зайдите на сайт есть Помощь и выберите раздел "Выплаты от международных организаций". Выберите "Проверить статус заявки". Внесите необходимые данные – идентификационный код, тип документа и его номер. После этого отобразится текущий статус заявки.

Изменения в помощи от ЮНИСЕФ многодетным семьям в 2024 году

В настоящее время регистрация на получение средств от ЮНИСЕФ временно прекращена. Однако в 2024 году многодетные семьи могут получить другую помощь для детей через детские точки "Совместно" ЮНИСЕФ. Здесь можно бесплатно получить:

консультацию врача и юриста;

помощь с поиском жилья;

услуги по досугу.

Детские точки "Совместно" расположены в более чем 20 городах Украины, включая Киев, Харьков, Житомир, Одессу, Винницу, Запорожье, Николаев, Херсон, Луцк, Владимир, Днепр, Кривой Рог, Львов, Ивано-Франковск, Калуш, Каменец- Подольский, Кировоградская область, Черкассы, Черновцы, Тернополь, Ровно и Ужгород.

Напомним, мы уже писали, на какие льготы имеют право многодетные семьи.

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