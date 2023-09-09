Фольга на балконі позбавить від надокучливої проблеми

Якщо у вас відкритий балкон і птахи часті гості на ньому, це може обернутися певними неприємностями. Адже пташиний послід прибирати раз за разом справа не з приємних.

Щоб відвадити птахів від балкона, можна скористатися доволі бюджетним засобом – просто використайте алюмінієву фольгу.

Експерти радять прикріпити шматки фольги на краю балкона. Алюміній відбиває сонячне світло, що значно заважає голубам. Вважається, що вони "ненавидять все, що блищить". Крім того, голуби також ненавидять шум, який створює фольга, коли вони на неї приземляються.

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Просто виріжте кілька шматків фольги та розмістіть їх на краю або поручнях вашого балкона, точніше націлюючись на те місце, де птахи найбільше звикли приземлятися.

"Завдяки цій техніці голуби більше не зможуть забратися на вашу балюстраду. Таким чином, ви зможете повною мірою користуватися перевагами свого балкона, не боячись їх появи в будь-який час доби", – кажуть фахівці.

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