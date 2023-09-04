Вісім лайфхаків з алюмінієвою фольгою, про які ви, напевно, не знали

Алюмінієва фольга є незамінним помічником на кухні – у ній запікають їжу, вона допомагає зберегти приготовані страви теплими тощо. Однак її можна використовувати й для того, аби полегшити деякі побутові процеси.

Як повідомляє "Санте", за допомогою фольги можна легше випрасувати одяг. Треба просто помістити алюмінієву фольгу на прасувальну дошку – алюміній буде відбивати тепло, щоб полегшити прасування.

Також фольга підходить для очищення підошви праски. Для цього просто натріть її алюмінієвою фольгою та крупною сіллю, а потім проведіть праскою по прасувальній дошці.

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За допомогою алюмінієвої фольги ви можете збільшити термін зберігання певних продуктів, таких як селера або брокколі. Все, що вам потрібно зробити, це загорнути їх в алюмінієву фольгу і покласти в морозилку. Крім того, алюмінієву фольгу також можна використовувати, щоб накрити приготоване м’ясо і таким чином зберегти його тепло.

Фольга допоможе швидко нагострити ножиці – потрібно просто скласти аркуш алюмінієвої фольги втричі й кілька разів надрізати його ножицями, щоб заточити їх.

Цей кухонний "гаджет" допоможе до блиску натерти столове срібло. Потрібно взяти шматок фольги та викласти його у глибокий таз, зверху викласти срібні предмети, посипати їх содою, а потім залити гарячою водою. Вже за 5 хвилин витягніть столові предмети, сполосніть та протріть насухо.

Кулькою фольги можна очистити кухонне начиння, наприклад каструлі, чавунні сковорідки або плиту.

Якщо у вас є кімната, де не вистачає світла, фольга стане чудовим рішенням – візьміть три картонні коробки однакового розміру, скотч і, звичайно ж, алюмінієву фольгу. Поставте коробки поруч, обернувши їх скотчем і переконавшись, що вони можуть складатися на третини. Потім вистеліть їх алюмінієвою фольгою, щоб вони діяли як відбивачі світла. Доведеться лише поставити їх біля вікна, щоб вони відбивали світло ззовні всередину.

Фольга також може усунути статичну електрику – просто сформуйте з фольги кілька цупких кульок і вкладіть до пральної машинки.

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