Як правильно стелити фольгу на деко для випікання та для збереження холоду: пояснення

Фольга – дуже корисна річ не тільки на кухні. Її використовують для запікання та заморожування продуктів, адже вона легко переносить високі та низькі температури. Харчова фольга не містить шкідливих речовин, які виділяються під час нагрівання, вона не плавиться в умовах високої температури та не викликає алергії. А також нею легко та зручно користуватися.

При виробництві алюміній розкочується у тонкі листи металевими валами. Одна сторона фольги полірується до блиску, а інша – залишається матовою. Якою стороною стелити фольгу – залежить від того, що ви намагаєтеся досягти.

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Якщо вам треба зберегти тепло, то фольгу потрібно стелити з матовою стороною вгору. Таким чином матова сторона не буде відображати тепло і продукти запікатимуться швидше. Проте загалом майже не має значення, якою стороною класти фольгу – матовою чи глянцевою. Страва вийде однаковою на смак у будь-якому разі. Властивості двох сторін фольги мало чим відрізняються, тому не бійтесь переплутати "правильний бік".

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При запіканні важливо лише те, наскільки щільно загорнуті продукти – шар повітря між фольгою і продуктами може зменшити температуру простору всередині – тим самим збільшити час готування.

Глянцева сторона фольги частково відбиває світло і тепло, а матова – навпаки, поглинає тепло. Тобто, якщо страва має бути холодною, краще оберніть її глянцевою стороною назовні. Якщо ж ви хочете довше зберегти страву гарячою, оберніть її глянцевою стороною всередину. Якщо розмістити тісто на глянцевій поверхні фольги, то страві буде важче підгоріти знизу і так вона краще пропечеться.

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