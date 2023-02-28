Для чого класти у пральну машинку кульки з фольги: дивний, але корисний лайфхак

Інколи навіть звичайні речі можуть стати корисними для тих, хто полюбляє полегшувати собі життя та виходити за межі встановлених правил. Це стосується і побутових звичок.

Зокрема, чи думали ви колись про те, що кухонна фольга, яку використовують для запікання продуктів, може знадобитися для прання? Якщо ні, то варто – цей простий лайфхак стане вам у пригоді.

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Досвідчені домогосподині використовують фольгу, коли перуть речі. Треба відірвати чималий шматок фольги, скрутити три-чотири кулі. Вони мають бути цупкими, аби можна було їх використати кілька разів.

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Використовувати кульки дуже просто – їх потрібно закидати у барабан пральної машини безпосередньо перед пранням до речей.

Кульки з фольги потрібно кидати в пральну машину під час кожного прання. Таким чином можна позбутися плям на одязі, бо вважається, що фольга посилює дію порошку та інших пральних засобів у процесі роботи.

Також прання з додаванням кульок з фольги допомагає позбавитися статичної електрики. Захищає фольга й речі від утворення ковтунців.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишались брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явились пліснява та поганий запах.

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