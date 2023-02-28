Ковтунці на одязі: лайфхак із запальничкою та гребінцем

Поява на одязі ковтунців доволі поширена проблема. Маленькі вузлики на одязі псують його вигляд та "зістарюють" візуально. Інколи здається, що "покатану" річ носили вже років 100, хоча вона доволі нова.

Але не спішіть викидати речі з ковтунцями, бо є безліч способів позбутися їх та оновити улюблені светри, чи сукні. Деякі з цих способів дуже прості, тому ви можете впоратися з ними швидко.

Експерти кажуть, що ворс на одязі може скочуватися, якщо ви перете речі не дотримуючися рекомендацій виробника, вказаних на ярликах. Зокрема, інколи радять прати речі вивернутими, обирати певну температуру під час прання, обирати відповідний пральний засіб тощо.

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Якщо ж ковтунці все одно з'явилися, то можна прибрати їх так:

Спеціальна машинка для видалення ковтунців. або ще як її називають шавер. Вона діє як машинка для гоління, залишаючи одяг цілим. Обережно зрізає ворсинки та втягує їх у спеціальний отвір, розміщений під голівкою.

Спеціальний ролик із липкою стрічкою – він допоможе позбутися й шерсті тварин, що налипла до вашого одягу, чи вашого власного волосся. Якщо під рукою немає цього ролика, можна взяти звичайний канцелярський скотч – відрізати невеликий шматок, приклеїти до ділянки речі, яку треба почистити й відірвати його різким рухом.

Може допомогти й гребінець для волосся з тонкими зубчиками – завдяки такому розчісуванню можна прибрати ковтунці зокрема, з речей, що виготовлені з вовни.

Які ще є способи прибрати ковтунці. Нижченаведені методи можуть зіпсувати ваші речі, тож обирати їх ми не радимо, а просто інформуємо про їхнє існування:

Металева губка для миття посуду. Однак одяг, який ви будете чистити має бути з цупких тканин, інакше вона пошкодить його.

Можна спробувати й "небезпечну бритву", у яку вставляється лезо. Але будьте обережними, аби не порізати річ. При голінні важливо розтягти річ, аби вона не мала складочок. Спробувати можна й звичайну бритву для гоління. Електрична бритва теж здатна почистити ковтунці на одязі.

Також можна спробувати електричну машинку для стрижки, однак, щоб ненароком не порізати одяг, речі треба покласти на гладеньку поверхню та рухати плавно машинкою в один бік, аби не порізати тканину.

"Поголити" одяг можна канцелярським ножем. Потрібно розстелити одяг на рівній поверхні, взяти лезо двома руками без нахилу та акуратно без сильного натиску провести по поверхні з ковтунцями. Будьте дуже обережні, аби не порізатися.

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Також є ще один спосіб боротьби зі скатаною ворсою – це запальничка. Цей метод краще взагалі не використовувати, звісно. Або якщо все ж ризикнете, то робіть це біля місткості з водою. Потрібно запалити запальничку і пройтися полум'ям вздовж ковтунців. Застереження: одяг може підпалитися, тож просто ознайомтеся, що так роблять і не повторюйте такого способу.

Ще одяг допоможе почистити пемза, або зубна щітка з грубими ворсинками. Однак ці способи здатні наробити на одязі зачіпок.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишались брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явились пліснява та поганий запах.

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