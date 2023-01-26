Навіщо класти у пральну машинку вологу серветку: неочікуваний лайфхак

Іноді після прання результат може незадовільним, на одязі залишаються ворсинки, шерсть або ковтунці. Досвідчені господині придумали як боротися із цією проблемою за допомогою цього бюджетного способу.

Вологу серветку можна використовувати під час прання, щоб зібрати шерсть домашніх тварин, яка потрапила у пральну машину з вашого одягу. Під час прання волога серветка переміщатиметься всередині барабану, а дрібні волоски, шерсть та ковтунці прилипнуть до неї. Додавши вологу серветку під час прання, воно стає ефективнішим, а речі чистішими.

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Що треба знати, використовуючи вологу серветку під час прання

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Не використовуйте вологу серветку повторно, після прання вона втрачає свою ефективність, так ви не зекономите;

Кількість серветок треба збільшувати залежно від кількості речей, від 1 до 3 на одне прання, більше не треба;

Найкраще підійдуть антибактеріальні серветки, адже вони не мають додаткових ароматичних речовин;

Обирайте міцні серветки, які не рвуться з легкістю в руках, тоді вони також не порвуться усередині пральної машини і виконають свою функцію.

Дотримуючись цих простих рекомендацій, можете сміливо класти вологу серветку до пральної машинки. Ви будете здивовані результатом і будете користуватись цим лайфхаком постійно

Раніше ми розповідали який режим пральної машинки краще використовувати, щоб речі не залишались брудними.

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