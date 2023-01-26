Зачем класть в стиральную машинку влажную салфетку: неожиданный лайфхак

Иногда после стирки результат может быть неудовлетворительным, на одежде остаются ворсинки, шерсть или колтунцы. Опытные хозяйки придумали, как бороться с этой проблемой с помощью этого бюджетного способа.

Влажную салфетку можно использовать во время стирки, чтобы собрать шерсть домашних животных, которая попала в стиральную машину из вашей одежды. Во время стирки влажная салфетка будет перемещаться внутри барабана, а мелкие волоски, шерсть и колтунцы прилипнут к ней. Добавив влажную салфетку во время стирки, она становится более эффективной, а вещи более чистой.

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Что нужно знать, используя влажную салфетку во время стирки

Не используйте влажную салфетку повторно, после стирки она теряет свою эффективность, так вы не сэкономите;

Количество салфеток нужно увеличивать в зависимости от количества вещей, от 1 до 3 на одну стирку, больше не нужно;

Лучше всего подойдут антибактериальные салфетки, ведь у них нет дополнительных ароматических веществ;

Выбирайте крепкие салфетки, которые не рвутся с легкостью в руках, тогда они также не порвутся внутри стиральной машины и выполнят свою функцию.

Следуя этим простым рекомендациям, можете смело класть влажную салфетку в стиральную машинку. Вы будете удивлены результатом и будете пользоваться этим лайфхаком постоянно

Раньше мы рассказывали какой режим стиральной машинки лучше использовать, чтобы вещи не оставались грязными.

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