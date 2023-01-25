Как избавиться от плесени из герметика и швов в ванной комнате: народный лайфхак

Плесень часто появляется, когда в помещении есть немного влаги и плохая вентиляция. Чтобы от нее избавиться, нужно регулярно проводить проветривать помещение и вытирать лишнюю влагу. Но постоянно пользоваться бытовой химией тоже не очень хорошо, поэтому вам может подойти альтернативный народный метод.

Об этом способе пишут Патриоты Украины. Бороться с грибком нужно в любом случае, ведь он не только существенно портит внешний вид помещений и сантехники, но и может навредить здоровью жильцов дома.

Читайте также: Почему нельзя очищать плесень щеткой

Убрать плесень на швах и герметике в ванной поможет перекись водорода. Нанесите на проблемные участки и оставьте на 15 минут. После этого промойте эти участки чистой водой. Также важно тщательно вытереть влагу, чтобы не создавать новые условия для образования плесени.

Видео дня

Перекись водорода можно заменить уксусом. Его следует нанести на поверхность и подождать час, после чего промыть и вытереть все досуха. Возможно, чтобы полностью удалить плесень потребуется 2-3 процедуры обработки. Проветривайте помещение, чтобы не дышать испарения уксуса.

Эти народные методы борьбы против плесени помогут избавиться от грибка, но лучше регулярно протирать герметик сухой тряпкой после принятия душа, чтобы не создавать благоприятные условия для развития плесени.

Раньше мы писали о том, как сделать ловушку-осушитель, которая поможет избавиться от лишней влаги и конденсата в доме.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!