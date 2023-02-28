Для чего класть в стиральную машинку шарики из фольги: странный, но полезный лайфхак

Иногда даже обычные вещи могут оказаться полезными для тех, кто любит облегчать себе жизнь и выходить за пределы установленных правил. Это касается и бытовых привычек.

В частности, думали ли вы когда-нибудь, что кухонная фольга, используемая для запекания продуктов, может понадобиться для стирки? Если нет, то стоит – этот простой лайфхак пригодится вам.

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Опытные домохозяйки используют фольгу, когда стирают вещи. Надо оторвать немалый кусок фольги, свернуть три-четыре шара. Они должны быть жесткими, чтобы можно было их использовать несколько раз.

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Использовать шарики очень просто – их нужно забрасывать в барабан стиральной машины непосредственно перед стиркой.

Шарики из фольги нужно бросать в стиральную машину во время каждой стирки. Таким образом, можно избавиться от пятен на одежде, так как считается, что фольга усиливает действие порошка и других стиральных средств в процессе работы.

Также стирка с добавлением шариков из фольги помогает избавиться от статического электричества. Защищает фольгу и вещи от образования катышков.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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