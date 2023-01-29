Почему после стирки в машинке вещи становятся грязнее: причины и способы решения

Как пишет издание pixelinform, некоторые стиральные порошки не очень эффективны в борьбе с загрязнениями, а способны только освежить белье в процессе стирки. Иногда случается так, что вещи после стиральной машинки становятся даже грязнее, чем до стирки.

Не следует сразу грешить на бытовую химию и состояние стиральной машинки. Причину проблемы, почему вещи после стирки загрязняются, можно выяснить по цвету и характеру пятен на постиранных вещах.

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Причины и способы разрешения

Белые, цветные или какие-то необычные пятна говорят о том, что в стиральную машинку попала вещь, склонная к линьке. Это могут быть джинсы, яркие ткани или стирка, прошедшие со слишком высокой температурой воды;

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Коричневые и рыжие пятна – это следы ржавчины, которая часто обнаруживается в водопроводной системе после отключения водоснабжения в доме. Возможно, где-то в машинке могли застрять металлические предметы, такие как монеты, пуговицы и другие вещи, которые могли завалиться в процессе стирки в резиновом уплотнителе и другие труднодоступные места;

– это следы ржавчины, которая часто обнаруживается в водопроводной системе после отключения водоснабжения в доме. Возможно, где-то в машинке могли застрять металлические предметы, такие как монеты, пуговицы и другие вещи, которые могли завалиться в процессе стирки в резиновом уплотнителе и другие труднодоступные места; Синие и фиолетовые пятна могут появляться из-за того, что иногда производители бытовой химии добавляют в порошки синие гранулы, используемые для отбеливания. Неправильное количество порошка или неправильный выбор температурного режима приведет к тому, что на вещах останутся синие точки или пятна. Проверяйте ярлыки на одежде перед стиркой;

могут появляться из-за того, что иногда производители бытовой химии добавляют в порошки синие гранулы, используемые для отбеливания. Неправильное количество порошка или неправильный выбор температурного режима приведет к тому, что на вещах останутся синие точки или пятна. Проверяйте ярлыки на одежде перед стиркой; Желтые пятна говорят о том, что кроме состава порошка и его количества причина может быть в дефектах стиральной машины. В основном это скопившаяся в манжете грязь, система слива, или даже протекающий сальник. В последнем случае лучше вызвать специалиста, чтобы он отремонтировал бытовую технику.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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