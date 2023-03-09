Как правильно стелить фольгу на противень для выпечки и для сохранения холода: объяснение

Фольга – очень полезная вещь не только на кухне. Она используется для запекания и замораживания продуктов, ведь она легко переносит высокие и низкие температуры. Пищевая фольга не содержит вредных веществ, которые выделяются при нагревании, она не плавится в условиях высокой температуры и не вызывает аллергии. А также ею легко и удобно пользоваться.

При производстве алюминий раскатывается в тонкие листы металлическими валами. Одна сторона фольги полируется до блеска, а другая остается матовой. Какой стороной стелить фольгу зависит от того, что вы пытаетесь достичь.

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Если вам нужно сохранить тепло, то фольгу нужно стелить с матовой стороной вверх. Таким образом, матовая сторона не будет отражать тепло и продукты будут запекаться быстрее. Однако в целом почти не важно, какой стороной класть фольгу – матовой или глянцевой. Блюдо получится одинаковым по вкусу в любом случае. Свойства двух сторон фольги мало чем отличаются, поэтому не бойтесь перепутать "правильную сторону".

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При запекании важно лишь то, насколько плотно завернуты продукты – слой воздуха между фольгой и продуктами может снизить температуру пространства внутри – тем самым увеличить время приготовления.

Глянцевая сторона фольги отражает частично свет и тепло, а матовая – наоборот, поглощает тепло. То есть, если блюдо должно быть холодным, лучше оберните его глянцевой стороной наружу. Если же вы хотите дольше сохранить горячее блюдо, оберните его глянцевой стороной внутрь. Если разместить тесто на глянцевой поверхности фольги, то блюду будет труднее подгореть снизу и так оно лучше пропечется.

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