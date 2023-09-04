Восемь лайфхаков с алюминиевой фольгой, о которых вы наверняка не знали

Алюминиевая фольга является незаменимым помощником на кухне – в ней запекают еду, помогает сохранить приготовленные блюда теплыми и т.д. Однако его можно использовать и для того, чтобы облегчить некоторые бытовые процессы.

Как сообщает "Санте", с помощью фольги можно легче выгладить одежду. Надо просто поместить алюминиевую фольгу на гладильную доску – алюминий будет отбивать тепло, чтобы облегчить глажку.

Также фольга подходит для очистки подошвы утюга. Для этого просто натрите ее алюминиевой фольгой и крупной солью, а затем проведите утюгом по гладильной доске.

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С помощью алюминиевой фольги можно увеличить срок хранения определенных продуктов, таких как сельдерей или брокколи. Все, что вам нужно сделать, это завернуть их в алюминиевую фольгу и положить в морозилку. Кроме того, алюминиевую фольгу можно использовать, чтобы накрыть приготовленное мясо и таким образом сохранить его тепло.

Фольга поможет быстро наточить ножницы – нужно просто сложить лист алюминиевой фольги втрое и несколько раз надрезать его ножницами, чтобы заточить их.

Этот кухонный гаджет поможет до блеска натереть столовое серебро. Нужно взять кусок фольги и выложить в глубокий таз, сверху выложить серебряные предметы, посыпать их содой, а затем залить горячей водой. Уже через 5 минут вытяните столовые предметы, сполосните и протрите насухо.

Шаром фольги можно очистить кухонную утварь, например кастрюли, чугунные сковородки или плиту.

Если у вас есть комната, где не хватает света, фольга станет отличным решением – возьмите три картонных коробка одинакового размера, скотч и, конечно же, алюминиевую фольгу. Поставьте коробки рядом, повернув их скотчем и убедившись, что они могут складываться на треть. Затем выстелите их алюминиевой фольгой, чтобы они действовали как отражатели света. Придется только поставить их у окна, чтобы они отражали свет извне внутрь.

Фольга также может устранить статическое электричество – просто сформуйте из фольги несколько плотных шариков и вложите в стиральную машинку.

Предлагаем узнать, какой стороной фольгу укладывают на противень.

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