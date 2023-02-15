Французька організація Acted виплачує 2220 грн допомоги на кожного члена сім’ї: хто може отримати

Через війну багато українців залишитись без домівок та були вимушені переїхати в більш безпечні регіони і стати ВПО. На щастя, багато державних та міжнародних організацій надають допомогу таким людям. Одною із таких є французька неурядова гуманітарна організація Acted, яка надає грошову допомогу переселенцям у Кропивницькому.

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Розмір допомоги – 2220 грн на кожного члена родини. Виплачується одним платежем відразу за 3 місяці. Отримати гроші від Acted можуть:

самотні матері та батьки, які виховують дітей;

самотні люди похилого віку старше 60 років;

сім’ї, які виховують дітей з інвалідністю;

багатодітні сім’ї;

сім’ї з вагітними жінками, і тими, що годують немовлят;

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сім’ї з малорухливими людьми, які потребують стороннього догляду;

сім’ї, у яких через бойові дії повністю чи частково пошкоджено житло.

Як отримати допомогу від Acted

Щоб зареєструватися у програмі допомоги від Acted, всі члени родини повинні мати паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дітей та довідку про статус ВПО.

Заявку на отримання допомоги можна подати з 1 червня 2022 року на гарячу лінію:

+38095 365 6219;

+38093 609 9277;

+38099 636 8996;

+38099 144 3613.

Нагадаємо, деякі українці можуть отримати 3350 грн допомоги. Для отримання громадянам потрібно звернутися до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності.

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