Допомога при народженні дитини у 2023 році: хто може отримати виплати та як оформити
Оформити державну допомогу при народженні дитини можна як офлайн, так і онлайн.
У 2023 році найбільша частина бюджету України направлена на армію, але все ж значний відсоток його займають і соціальні виплати. У Міністерстві соціальної політики нагадали, як отримати державну допомогу при народженні дитини.
Оформити її можна протягом 12 місяців з народження дитини та протягом періоду дії карантину і ще одного місяця після його завершення, на одного з батьків або опікунів, з яким постійно проживає немовля.
Розмір допомоги при народженні дитини складає 41 280 гривень. Одноразова допомога виплачується в сумі 10 320 гривень, а решта суми виплачується протягом наступних 36 місяців – по 860 грн на місяць.
Щоб оформити допомогу при народженні дитини онлайн:
- Зайдіть в особистий кабінет електронних послуг Міністерства соціальної політики;
- Заповніть онлайн-форму на отримання допомоги та додайте електронний підпис;
- Заповнена заява автоматично відправляється до органів соціального захисту;
- Якщо форма заповнена правильно – вам призначать допомогу не пізніше наступного дня після отримання заяви органом соціального захисту.
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Щоб оформити допомогу при народженні дитини офлайн:
Потрібно подати до органу соціального захисту чи Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) за місцем проживання такі документи:
- заяву одного з батьків;
- свідоцтво про народження дитини;
- особовий банківський рахунок для соціальних виплат;
- опікунам – рішення суду про встановлення опіки;
- документи, що засвідчують народження дитини (у разі народження дитини за межами України).
Термін розгляду документів, поданих у паперовій формі, становить 10 днів.
Нагадаємо, з й січня 2023 року в Україні змінились правила розрахунку соціальної допомоги для громадян.
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