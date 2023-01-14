Помощь при рождении ребенка в 2023 году: кто может получить выплаты и как оформить

Оформить государственную помощь при рождении ребенка можно как офлайн, так и онлайн.

В 2023 году самая большая часть бюджета Украины направлена на армию, но все же значительный процент его занимают и социальные выплаты. В Министерстве социальной политики напомнили, как получить государственную помощь при рождении ребенка.

Оформить его можно в течение 12 месяцев с рождения ребенка и в течение периода действия карантина и еще одного месяца после его завершения, на одного из родителей или опекунов, с которым постоянно проживает младенец.

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Размер пособия при рождении ребенка составляет 41 280 гривен. Единовременное пособие выплачивается в сумме 10 320 гривен, а остальная сумма выплачивается в течение следующих 36 месяцев – по 860 грн в месяц.

Чтобы оформить помощь при рождении ребенка онлайн:

Зайдите в кабинет электронных услуг Министерства социальной политики;

Заполните онлайн-форму для получения помощи и добавьте электронную подпись;

Заполненное заявление автоматически отправляется в органы социальной защиты;

Если форма заполнена правильно – вам будет назначена помощь не позднее следующего дня после получения заявления органом социальной защиты.

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Чтобы оформить помощь при рождении ребенка:

Следует подать в орган социальной защиты или Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) по месту жительства следующие документы:

заявление одного из родителей;

свидетельство о рождении ребенка;

личный банковский счет для социальных выплат;

опекунам – решение суда об установлении опеки;

документы, удостоверяющие рождение ребенка (в случае рождения ребенка за пределами Украины).

Срок рассмотрения документов, представленных в бумажной форме, составляет 10 дней.

Напомним, с января 2023 года в Украине изменились правила расчета социальной помощи для граждан.

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