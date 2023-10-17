Фуд-блогерка пояснила, як зберігати хліб свіжим тижнями: не черствіє та не пліснявіє

Хліб швидко запліснявіє, якщо його зберігати в неправильному місці. Втім, одна фуд-блогерка стверджує, що правильне зберігання дозволить тримати хліб свіжим тижнями.

Підставка для торта творитиме чудеса – вона збереже ваш хліб красивим і свіжим. Про це повідомляє Габбі Грінс у TikTok.

Габбі показала свій хліб під скляною кришкою на дерев’яній підставці для пирога. Хліб нарізали скибочками, що є першим кроком до якомога довшого зберігання свіжого буханця.

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Вона кладе половину в підставку для торта, щоб забезпечити свіжий хліб на кілька днів, а решту в морозилку для максимального довговічності. Підставка з кришкою затримає вологу та не дасть хлібу пліснявіти.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зберегти хліб свіжим максимально довго.

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