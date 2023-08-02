Генштаб: ЗСУ вибили росіян із позицій біля Авдіївки. Карта

Українські війська успішно вибили російських загарбників з позицій в районі на південь від Авдіївки, повідомив у понеділок речник Генерального штабу Збройних сил України Павло Ковальчук.

"У ході ведення Силами оборони наступальних штурмових дій противник вимушено відійшов з позицій в районі південніше Авдіївки", – передає слова Ковальчука Military Media Center у Telegram.

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Речник Генштабу також повідомив, що на Бахмутському напрямку українські військові продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. При цьому, як зазначив Ковальчук, ворог "здійснив марні спроби відновити втрачене положення північніше та західніше Кліщіївки, а також північно-західніше Курдюмівки".

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Крім того, Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському та Лиманському напрямках.

У ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ йшлося про те, що на Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, українські захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Авдіївка, Первомайське, Карлівка, Невельське та Новобахмутівка Донецької області.

Раніше заступниця голови Міноборони України Ганна Маляр розповіла, скільки територій вдалося звільнити українським військовим упродовж контрнаступу. За її словами, деокуповано площу близько 241 кв. км на півдні та сході.

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