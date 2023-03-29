Гігантську діру помітили на Сонці: сонячні вітри загрожують Землі

На поверхні Сонця з’явилася гігантська діра, яка до 31 березня може спричинити сонячний вітер, що рухатиметься зі швидкістю понад 800 кілометрів на секунду (або 2896819 км/год) у бік Землі. Вчені, однак, не стурбовані, що це може зашкодити людям.

Видання Business Insider пише, що нова діра на Сонці з'явилася після нещодавнього виникнення на зірці корональної діри, що має розмір, який в 30 разів перевищує розмір нашої планети. Зазначається, що корональні діри випускають сонячні вітри в космос. Вони можуть пошкодити супутники та призвести до появи полярних сяйв.

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"Корональні діри досить поширені, але зазвичай вони з’являються до полюсів Сонця, звідки їхні вітри викидають у космос. Але оскільки Сонце готується до піка активності, що відбувається приблизно кожні 11 років, ці діри, швидше за все, з’являться біля екватора Сонця", – пояснив це явище професор космічної фізики з Університету Редінга Метью Оуенс.

За його словами, корональні діри можуть викликати дуже швидкі сонячні вітри зі швидкістю понад 800 кілометрів на секунду.

"Форма цієї корональної діри не є особливою. Однак її розташування робить її дуже цікавою", — сказав Insider доцент фізики космосу та клімату в Університетському коледжі Лондона Даніель Вершарен.

"Я очікував би, що якийсь швидкий вітер від цієї корональної діри прийде на Землю ввечері з п’ятниці (31 березня. – Ред.) на суботній ранок цього тижня", — додав він.

Видання зазначає, що Сонце є великою кулею плазми. І коли ця плазма збивається зсередини Сонця на його поверхню, то створює магнітні поля, які спадають і розбухають, розбиваються і зливаються.

За даними NASA, коли ці магнітні поля вилітають прямо в космос, з’являється корональна діра. Це значно полегшує сонячним вітрам – шматочкам плазми від Сонця – вилітати в космос на високій швидкості. Якщо ж ці магнітні лінії спрямовані до Землі, сонячний вітер врізатиметься в нашу атмосферу.

Раніше ми повідомляли, що астрофотографи Ендрю МакКарті та Джейсон Гензель створили дивовижний знімок Сонця. Результатом їх командної роботи стала найдетальніша 140-мегапіксельна ілюстрація нашої зірки.

Нагадаємо, раніше вчені винайшли спосіб долетіти до Марсу лише за 45 днів замість одного року.

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