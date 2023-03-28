Опубліковано найдетальніше фото Сонця із 90 тисяч кадрів, на якому видно вихор розміром 10-ти діаметрів Землі

Відомі астрофотографи Ендрю МакКарті та Джейсон Гензель створили дивовижний знімок Сонця. Результатом їх командної роботи стала найдетальніша 140-мегапіксельна ілюстрація нашої зірки.

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Фотографи знімали Сонце приблизно 5 днів, зробивши за цей час близько 90 000 фотографій. Потім вони зібрали їх в колаж. Знімок в максимально доступному розширенні можна переглянути за посиланням.

На зображенні в верхній правій частині сонячного диска можна побачити структуру, яка нагадує вир. Це гігантський протуберанець, який зростав протягом трьох днів, в результаті досягнувши висоти в 120 тисяч кілометрів. Для наочної аналогії можна пригадати такий же за довжиною діаметр Сатурна або майже десять діаметрів нашої Землі.

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Сила тяжіння світила змусила протуберанець повернутися, і під час падіння він розколовся на фрагменти розміром з Місяць кожний, що супроводжувалося активним викидом енергії та надрозпеченої плазми.

Нещодавно стало відомо, що до Землі наближаються два астероїди.

Нагадаємо, раніше вчені винайшли спосіб долетіти до Марсу лише за 45 днів замість одного року.

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