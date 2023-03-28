Опубликовано подробнее фото Солнца из 90 тысяч кадров, на котором виден вихрь размером 10-ти диаметров Земли

Известные астрофотографы Эндрю Маккарти и Джейсон Гензель создали удивительный снимок Солнца. Результатом их командной работы стала самая подробная 140-мегапиксельная иллюстрация нашей звезды.

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Фотографы снимали Солнце примерно 5 дней, сделав за это время около 90 000 фотографий. Затем они собрали их в коллаж. Снимок в максимально доступном расширении можно просмотреть по ссылке.

На изображении в верхней правой части солнечного диска можно увидеть структуру, напоминающую водоворот. Это гигантский протуберанец, росший в течение трех дней, в результате достигнув высоты в 120 тысяч километров. Для наглядной аналогии можно припомнить такой же по длине диаметр Сатурна или около десяти диаметров нашей Земли.

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Сила тяготения светила заставила протуберанец вернуться, и во время падения он раскололся на фрагменты размером с Луну каждую, что сопровождалось активным выбросом энергии и сверхраскаленной плазмы.

Недавно стало известно, что к Земле приближаются два астероида.

Напомним, ранее ученые изобрели способ долететь до Марса только через 45 дней вместо одного года.

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