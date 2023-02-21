Глава МЗС Словаччини послав угорського прем'єра Орбана за курсом російського корабля

Глава МЗС Словаччини Растислав Качер послав "слідом за російським кораблем" угорського прем'єра Віктора Орбана, який висловлює проросійську позицію та підтримує путіна. Водночас словацький міністр наголосив, що захоплюється патріотизмом українців.

Таке звернення він опублікував на своїй сторінці у Facebook після зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою. Качер побачив єдність членів ЄС у підтримці свободи і незалежності України.

"Тобто, нехай росіяни швидко вбивають українців ... Яка гидота. Як не по-християнськи. Святий Мартін Турський (народився в сучасній Угорщині) соромився б таких християн. В одному я згоден з цими карпатськими колабораціоністами російських агресорів. Поставки зброї в Україну затягують конфлікт і відтягують мир. Найбільшим постачальником зброї в Україну є росія", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

Читайте також: "Витягали Орбана, який застряг у дупі путіна": активісти у Варшаві провели цікавий флешмоб

Качер також пригадав, як путін постачав зброєю бойовикам у 2014 році, які захопили частину Донецької та Луганської областей та окупували Крим. Прихильника ідей "руського міра" глава МЗС Словаччини радить переїхати на росію, щоб там "гнити в ізоляторах або в ГУЛАГу".

"Я пишу ці рядки в поїзді з Брюсселя до Лондона. Словаччина є частиною Заходу. Сьогодні – також ЄС і НАТО. Ми є частиною розвиненого світу. Я не хочу, щоб ми "робили як Орбан" і вже точно не були на боці Путіна. Це було б нашою загибеллю. Для путінських колабораціоністів, для всіх, хто хоче миру ціною руйнування України, у мене тільки одне послання: Йдіть на**й!" – вказав Качер.

Зауважимо, у липні прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловився щодо мирних переговорів у війні росії та України, а також заявив про підтримку економіки рф. Він заявив, що Україна ніколи не виграє війну "просто тому, що російська армія має асиметричну перевагу".

Нагадаємо, напередодні прем'єр Угорщини заявив, що переговори щодо припинення війни мають проводити не Україна та росія, а США та рф.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал !