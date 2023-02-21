Глава МИД Словакии послал венгерского премьера Орбана по курсу российского корабля

Глава МИД Словакии Растислав Качер послал "вслед за российским кораблем" венгерского премьера Виктора Орбана, выражающего пророссийскую позицию и поддерживающего путина. В то же время словацкий министр подчеркнул, что увлекается патриотизмом украинцев.

Такое обращение он опубликовал на своей странице Facebook после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Качер увидел единство членов ЕС в поддержке свободы и независимости Украины.

"То есть пусть россияне быстро убивают украинцев... Какая мерзость. Как ни по-христиански. Святой Мартин Турский (родился в современной Венгрии) стеснялся бы таких христиан. В одном я согласен с этими карпатскими коллаборационистами российских агрессоров. Поставки оружия в Украину затягивают конфликт и оттягивают мир. Крупнейшим поставщиком оружия в Украину является оссия", – говорится в сообщении.

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Качер также вспомнил, как путин снабжал оружием боевикам в 2014 году, которые захватили часть Донецкой и Луганской областей и оккупировали Крым. Сторонника идей "русского мира" глава МИД Словакии советует переехать на россию, чтобы там "гнить в изоляторах или в ГУЛАГе".

"Я пишу эти строки в поезде из Брюсселя в Лондон. Словакия является частью Запада. Сегодня – также ЕС и НАТО. Мы являемся частью развитого мира. Я не хочу, чтобы мы "делали как Орбан" и уж точно не были на стороне Путина. Это было бы нашей гибелью. Для путинских коллаборационистов, для всех, кто хочет мира ценой разрушения Украины, у меня только одно послание: Идите на**й!" – указал Качер.

Заметим, в июле премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался по поводу мирных переговоров в войне россии и Украины, а также заявил о поддержке экономики рф. Он заявил, что Украина никогда не выиграет войну "просто потому, что у российской армии есть асимметричное преимущество".

Напомним, накануне премьер Венгрии заявил, что переговоры по прекращению войны должны проводить не Украина и россия, а США и рф.

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