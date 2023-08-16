Голова СБУ поділився відео атаки експериментального безпілотника Sea Baby по Кримському мосту

Голова Служби безпеки України Василь Малюк надав CNN нові свідчення щодо атаки Сил оборони України по Кримському мосту, яка сталася 17 липня. За його словами, Україна атакувала переправу за допомогою експериментального безпілотника Sea Baby.

За словами голови СБУ, безпілотники "Sea Baby" є результатом багатомісячних розробок, які почалися одразу після вторгнення. Видання публікує кадри атаки надводного дрона по Кримському мосту, зазначаючи що "СБУ вперше відкрито взяла на себе відповідальність за операцію".

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Нагадаємо, під час атаки надводного безпілотника 17 липня сталося пошкодження дорожніх смуг мосту, який був введений в експлуатацію росіянами у 2018 році, й відтоді росія використовує його для постачання військової техніки та озброєння в окупований Крим.

У коментарі CNN Василь Малюк зазначив, що "надводні безпілотники — це унікальний винахід СБУ".

"Жодна приватна компанія не задіяна. За допомогою цих безпілотників нещодавно ми здійснили успішне ураження Кримського мосту, великого десантного корабля "Оленгорський Горняк" і танкера SIG", – додав очільник СБУ.

Він додав, що в Україні "працюють над низкою нових цікавих операцій, у тому числі в акваторії Чорного моря".

"Обіцяю, буде цікаво, особливо для наших ворогів", – сказав Малюк.

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За його словами, липнева атака безпілотників була результатом місяців підготовки й стала можливою завдяки співпраці СБУ та ВМС України. Очолили спецоперацію сам Малюк та адмірал ВМФ Олексій Неїжпапа.

"На завершальному етапі підготовки ми навіть не могли думати про сон чи їжу… Ми були повністю зосереджені на операції. Останні дні були досить нервовими. Коли стався вибух, ми дуже зраділи і почали один одного вітати. Це був дуже емоційний момент для всіх нас і наша перемога, яка обов’язково скоро буде", – зазначив він.

Він додав, що західні партнери України не причетні до розробки надводних дронів й не допомогають у їх створенні: "Вони не беруть участі в наших операціях і не надають нам жодного обладнання чи чогось іншого. Ці дрони виробляються на підпільному виробництві на території України. Цілі, про які я згадав, є законними цілями згідно з українським і міжнародним законодавством".

Нагадаємо, вперше Кримський міст було атаковано у жовтні 2022 року. Тоді на залізничній гілці мосту виникла сильна пожежа.

Повторна атака на міст сталася 17 липня. Ушкоджене дорожнє полотно. ЗМІ припускають, що за атакою стоять Військово-Морські Сили ЗСУ та СБУ.

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