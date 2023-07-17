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Події

З'явилися нові фото та відео наслідків атаки на Кримський міст

Билім Олена

З'явилися нові фото та відео наслідків атаки на Кримський міст

Уночі 17 липня кілька вибухів пролунали на Кримському мосту. окупанти заявили, що сталася "надзвичайна подія" в районі 145-ої опори з боку Краснодарського краю. Рух транспорту повністю зупинено.

Момент атаки на Кримський міст потрапив на відео:

А це наслідки вибуху:

Тим часом у соцмережах з'являються нові фото та відео з Кримського мосту, з яких можна побачити, що ушкоджене дорожнє полотно, а опора мосту ціла.

З'явилися нові фото та відео наслідків атаки на Кримський міст
З'явилися нові фото та відео наслідків атаки на Кримський міст
З'явилися нові фото та відео наслідків атаки на Кримський міст
З'явилися нові фото та відео наслідків атаки на Кримський міст
З'явилися нові фото та відео наслідків атаки на Кримський міст
З'явилися нові фото та відео наслідків атаки на Кримський міст
З'явилися нові фото та відео наслідків атаки на Кримський міст

Окупаційна влада Криму закликала мешканців півострова утриматися від поїздок через Кримський міст та з метою безпеки "вибирати альтернативний сухопутний маршрут через нові регіони".

російські пабліки пишуть, що під час "надзвичайної події" на мосту загинули двоє людей, що перебували в авто – це сімейна пара з Бєлгородської області рф, що їхала до Криму.

Мінтранс рф визнав, що на мосту присутнє "ушкодження дорожнього полотна на прольотах споруди з боку республіки Крим".

Нагадаємо, вперше Кримський міст було атаковано у жовтні 2022 року. Тоді на залізничній гілці мосту виникла сильна пожежа.

Повторна атака на міст сталася 17 липня. Ушкоджене дорожнє полотно. ЗМІ припускають, що за атакою стоять Військово-Морські Сили ЗСУ та СБУ.

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