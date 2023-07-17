Появились новые фото и видео последствий атаки на Крымский мост

Ночью 17 июля несколько взрывов прогремели на Крымском мосту. оккупанты заявили, что произошло "чрезвычайное событие" в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Движение транспорта полностью остановлено.

Момент атаки на Крымский мост попал на видео:

А это последствия взрыва:

Видео дня

Между тем, в соцсетях появляются новые фото и видео с Крымского моста, из которых можно увидеть, что повреждено дорожное полотно, а опора моста цела.

оккупационные власти Крыма призвали жителей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности "выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы".

российские паблики пишут, что во время "чрезвычайного происшествия" на мосту погибли два человека, находившиеся в авто – это ехавшая в Крым семейная пара из Белгородской области России.

Минтранс РФ признал, что на мосту присутствует "повреждение дорожного полотна на пролетах сооружения со стороны республики Крым".

Напомним, впервые Крымский мост был атакован в октябре 2022 года. Тогда на железнодорожной ветке моста возник сильный пожар.

Повторная атака на мост произошла 17 июля. Поврежден дорожный холст. СМИ предполагают, что за атакой стоят Военно-Морские Силы ВСУ и СБУ.

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