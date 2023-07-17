На Крымском мосту 'чрезвычайное событие' после взрывов: 'упал' пролет (фото, видео)

В ночь на 17 июля на Крымском мосту "упала конструкция". Предварительно, в результате инцидента погибли по меньшей мере два человека.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.

Так называемый "глава" временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил об остановке движения по мосту из-за "чрезвычайного события" в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.На месте работают все соответствующие службы.

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По данным мониторинговых чатов, на одной из секций моста произошел взрыв. Разрушения зафиксированы на двух пролетах моста. Известно о двух погибших.

Напомним, Денис "Редис" Прокопенко вернулся в строй

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