На Кримському мосту 'надзвичайна подія' після вибухів: 'впав' проліт (фото, відео)

У ніч на 17 липня, на Кримському мосту "впала конструкція". Попередньо, внаслідок інциденту загинули щонайменше дві людини.

Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza.

Так званий "глава" тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив про зупинення руху по мосту через "надзвичайну подію" у районі 145-ої опори зі сторони Краснодарського краю. На місці працюють усі відповідні служби.

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За даними моніторингових чатів, на одній із секцій мосту стався вибух. Руйнування зафіксовані на двох прольотах мосту. Відомо про двох загиблих.

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