'Там труппами все забито': разведка подслушала разговор российского военнослужащего (аудиоперехват)

Главное управление разведки (ГУР) опубликовало очередной перехват разговора русского военнослужащего с супругой. На этот раз российский оккупант жаловался, что уже не выдерживает на фронте.

Военнослужащий рассказал женщине о потерях среди россиян и постоянных обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины.

Во время разговора оккупант сначала рассказал, что им постоянно "прилетает" возле Антоновского моста на Херсонщине. "Там трупами все забито, и вытащить не можем, трупами все забито, нах*й, нашими и их, но в основном нашими", – говорит мужчина.

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Он рассказал, что "все пацаны на воздухе гниют" и что одного из мертвых земляков из Красноярска они уже третью неделю "вытащить" не могут.

"путин, ну дай бог ему здоровье, может это его такой тактический хитрый прием", — добавил россиянин.

Он также говорит, что начинает все больше бояться перед дембелем. "Здесь наши начали долбить, сюда подъезжать к нам, к нашим позициям, и от нас долбить. Но они съедутся сразу, а мы-то остаемся. А эти (ВСУ. – Ред.) начинают искать, откуда выход был ", – рассказал россиянин о методах ведения боя своих собратьев.

"Мы здесь сидим в лесу, нам некуда деться", — добавил он, на что услышал от жены: "Как хотите, так и выживайте, бл*ть".

Потом он говорит, что его эта война "за*бала".

Ранее в разговоре с родными русские боевики жаловались, что военное руководство рф не хочет, чтобы родственникам погибших военных выдавали выплаты.

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