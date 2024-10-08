Глобальна загроза для життя: вчені прогнозують катастрофічні зміни на Землі через 250 мільйонів років

Через 250 мільйонів років до 92% поверхні Землі може стати непридатною для проживання ссавців. За цей час континенти з'єднаються в єдиний суперконтинент під назвою Пангея Ультіма.

Такі зміни спровокують активні вулканічні процеси та збільшення концентрації вуглекислого газу в атмосфері. Це зазначено в науковому дослідженні, на яке посилається Nature.

Нині Земля знаходиться в середині циклу суперконтинентів – періоду, що проходить між утворенням єдиної суші.

Як вважають науковці, новий суперконтинент під назвою Пангея Ультіма виникне на екваторі приблизно через 250 мільйонів років. Це станеться після зменшення Атлантичного океану, коли афро-євразійський масив з'єднається з Північною та Південною Америками.

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Клімат на суперконтиненті майбутнього

Виверження вулканів призведуть до значного підвищення температури на планеті, де на більшій частині Пангеї Ультіми вона перевищуватиме 40°C.

Центральні області суперконтиненту перетворяться на пустелі, що зробить їх непридатними для життя більшості ссавців. У найгіршому сценарії лише 8% суші буде придатною для їх існування.

"Це стосується не тільки ссавців, але й рослин та інших живих організмів. Що станеться в таких умовах, залишається невідомим. Історія масових вимирань показує, що часто на передній план виходять нові види", – зазначають дослідники.

Вчений Александр Фарнсворт вважає, що якщо через 250 мільйонів років людство ще існуватиме, воно зможе пристосуватися до нових умов.

"Я думаю, що кращим варіантом було б залишити Землю та знайти інше, більш сприятливе місце для життя", – зауважив він.

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