Глобальная угроза для жизни: ученые прогнозируют катастрофические изменения на Земле через 250 миллионов лет

Через 250 миллионов лет до 92% поверхности Земли может оказаться непригодной для обитания млекопитающих. За это время континенты объединятся в единый суперконтинент под названием Пангея Ультима.

Такие изменения спровоцируют активные вулканические процессы и повышение концентрации углекислого газа в атмосфере. Это отмечено в научном исследовании, на которое ссылается Nature.

Сегодня Земля находится в середине цикла суперконтинентов – периода, проходящего между образованием единой суши.

Как считают ученые, новый суперконтинент под названием Пангея Ультима возникнет на экваторе примерно через 250 миллионов лет. Это произойдет после уменьшения Атлантического океана, когда афроевразийский массив соединится с Северной и Южной Америками.

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Климат на суперконтиненте будущего

Извержения вулканов приведут к повышению температуры на планете, где на большей части Пангеи Ультимы она будет превышать 40°C.

Центральные области суперконтинента превратятся в пустыни, что сделает их непригодными для жизни большинства млекопитающих. В самом худшем сценарии только 8% суши будет пригодной для их существования.

"Это касается не только млекопитающих, но и растений и других живых организмов. Что произойдет в таких условиях, остается неизвестным. История массовых вымираний показывает, что часто на передний план выходят новые виды", – отмечают исследователи.

Ученый Александр Фарнсворт считает, что если через 250 миллионов лет человечество будет еще существовать, оно сможет приспособиться к новым условиям.

"Я думаю, что лучшим вариантом было бы покинуть Землю и найти другое, более благоприятное место для жизни", – отметил он.

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