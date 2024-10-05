Земля существует уже более 4,5 миллиарда лет, и за это время она стала домом для множества живых существ. Некоторые из них живут в океанах, другие – на суше.

Но какой организм является самым большим на планете? Ответ – Пандо, как отмечает Science Alert.

В горах Восатч на западе США на склонах у озера с родниковой водой находится огромный живой организм, масса которого составляет около 6 000 тонн. Это Пандо – колония клонов трясущейся осины, поддерживающая целую экосистему, на которую растения и животные полагались около 14 000 лет.

Хотя самый большой организм на планете выглядит как обычный лес из отдельных деревьев с ярко-белой корой и мелкими листьями, на самом деле Пандо – это 47 000 стеблей, которые являются генетическими клонами и произрастают из единой корневой системы.

Самый большой на Земле организм в смертельной опасности: что его убивает (фото). Источник: Science Alert

Осины часто формируют клоновые колонии в разных регионах, но Пандо выделяется своими гигантскими масштабами. Хотя этот организм существует уже около 14 000 лет, отдельные стволы живут всего около 130 лет. Однако его долговечность и изолированность обеспечивают поддержку экосистемы, включающей 68 видов растений, а также разнообразные животные, которые эволюционировали и находили убежище под его кронами.

Эта экосистема зависит от здоровья и стабильности осин. Несмотря на то, что Пандо находится под защитой Национальной лесной службы США и ему не грозит вырубка, он оказался под угрозой исчезновения из-за других факторов.

Лоси и олени

Как отмечает научный сотрудник Ньюкаслского университета, биолог Элтон Уолтон, главной проблемой для Пандо является чрезмерный выпас лосей и оленей. Раньше их популяцию контролировали волки и пумы, но со временем эти хищники исчезли, что привело к значительному увеличению этих животных.

Дополнительным фактором, способствующим росту количества оленей и лосей, является запрет охоты в этом лесу, где животные чувствуют себя защищенными в его тени. Когда старые деревья умирают или падают, свет проникает в землю, стимулируя рост новых клонов осины. Однако животные поедают верхушки молодых стеблей, что приводит к их гибели. В результате на больших площадях Пандо почти не наблюдается восстановление.

Самый большой на Земле организм в смертельной опасности: что его убивает (фото). Источник: Science Alert

Болезни и климатические изменения

Еще одной серьезной угрозой для Пандо есть разные заболевания. В настоящее время этот гигантский организм поражен по крайней мере тремя основными болезнями:

сажистый рак коры;

пятнистость листьев;

грибковая инфекция конка.

Эти болезни существуют в осиновых насаждениях на протяжении тысячелетий, но исследователи до сих пор не могут точно предсказать их долгосрочные последствия, особенно с учетом того, что новый рост Пандо на многих участках почти не наблюдается.

Как отмечает Уолтон, не менее опасно и изменение климата. Пандо появился по завершении последнего ледникового периода и существовал в стабильных климатических условиях. Теперь повышение глобальной температуры ставит под угрозу его размер, продолжительность жизни и, в общем, всю экосистему, которую он поддерживает.

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