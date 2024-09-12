Таинственный голос гиганта: ученые зафиксировали звуки самого большого и старого организма на планете (видео)

В течение 4,5 миллиарда лет Земля стала обиталищем огромного количества организмов: некоторые из них продолжают существовать и развиваются, а другие уже вымерли.

Недавно ученые обнаружили самый старый и самый большой живой организм на нашей планете – Пандо. Об этом пишет Science Alert.

Пандо, что с латыни переводится как "Я распространюсь", является лесом, сформированным из одного вида дерева. Этот лес содержит примерно 47 000 стволов с идентичной ДНК, которые вырастают из единой корневой системы. Общая площадь леса составляет около 40 гектаров, а его вес достигает примерно 6 000 метрических тонн, что делает его самым большим живым организмом на планете, по крайней мере, по массе.

Согласно исследованиям, Пандо начал свое существование примерно 12 000 лет назад как одиночный экземпляр дрожащей осины (Populus tremuloides). Со временем он эволюционировал в огромный организм – фактически это монументальное растение, с древовидными стволами, достигающими высоты до 24 метров.

Исследователи долгое время стремились записать звуки самого большого живого организма на Земле, и, по словам основателя организации Friends of Pando Лэнса Одитта, им удалось это сделать в 2023 году. Ученые были очень вдохновлены, когда им удалось зафиксировать "шепот Пандо"– звуки, издаваемые его листьями. По сути, ветер, превращенный в вибрацию, перемещаемую корневой системой, способен раскрыть внутреннюю работу скрытой гидравлической системы Пандо. При этом ученым не пришлось вторгаться в нее и нарушать ее работу.

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Звукорежиссер Джефф Райс разместил гидрофон в углублении у основания ветки, а затем протянул его к корням дерева. Он признался, что не ожидал получить много информации. Райс объясняет, что гидрофоны не только улавливают звуки в воде, но и могут регистрировать вибрации с различных поверхностей, таких как корни.

После установки гидрофона звукорежиссер наблюдал слабый звук, который значительно усилился во время грозы – устройство зафиксировало жуткий низкий грохот. Райс предполагает, что на записи можно услышать звук миллионов листьев, движущихся по дереву и спускающихся вниз через ветви в землю.

Также гидрофон зафиксировал удары, происходящие от постукивания по ветке, что является дополнительным подтверждением связи между корневыми системами Пандо. Однако ученые признают, что для окончательного подтверждения того, что звук не передается через почву, нужна специально спроектированная экспериментальная установка.

Послушать шепот Пандо можно по ссылке.

Следует отметить, что общие корневые системы типичны для колониальных дрожащих осин, но размеры и возраст Пандо делают его исключительным. Хотя дрожащие осины могут размножаться семенами, это случается редко, поскольку опыление происходит нечасто. Большие осиновые насаждения обычно имеют только один пол, ведь все они являются клонами одной особи.

Однако сейчас самый большой и старый живой организм на Земле, вероятно, переживает упадок. Ученые обеспокоены тем, что деятельность людей, в частности вырубка и уничтожение хищников, которые контролируют популяцию травоядных, может привести к исчезновению Пандо.

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