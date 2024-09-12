Таємничий голос гіганта: вчені зафіксували звуки найбільшого і найстарішого організму на планеті (відео)

Протягом 4,5 мільярда років Земля стала оселею величезної кількості організмів: деякі з них і далі існують і розвиваються, а інші вже вимерли.

Нещодавно вчені виявили найстаріший і найбільший живий організм на нашій планеті — Пандо. Про це пише Science Alert.

Пандо, що з латині перекладається як "Я розповсюджусь", є лісом, сформованим з одного виду дерева. Цей ліс містить приблизно 47 000 стовбурів з ідентичною ДНК, які виростають з єдиної кореневої системи. Загальна площа лісу складає близько 40 гектарів, а його вага досягає приблизно 6 000 метричних тонн, що робить його найбільшим живим організмом на планеті, принаймні за масою.

Згідно з дослідженнями, Пандо почав своє існування приблизно 12 000 років тому як одиночний екземпляр осики тремтячої (Populus tremuloides). З часом він еволюціонував у величезний організм — фактично це монументальна рослина, з деревовидними стовбурами, що досягають висоти до 24 метрів.

Дослідники довгий час прагнули записати звуки найбільшого живого організму на Землі, і, за словами засновника організації Friends of Pando Ленса Одітта, їм вдалося це зробити у 2023 році. Вчені були дуже натхненні, коли їм вдалося зафіксувати "шепіт Пандо" — звуки, що видає його листя. По суті, вітер, перетворений на вібрацію, що переміщається кореневою системою, здатний розкрити внутрішню роботу прихованої гідравлічної системи Пандо. Водночас вченим не довелося вдиратися в неї й порушувати її роботу.

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Звукорежисер Джефф Райс розмістив гідрофон у заглибленні біля основи гілки, а потім протягнув його до коріння дерева. Він зізнався, що не очікував отримати багато інформації. Райс пояснює, що гідрофони не тільки вловлюють звуки у воді, але й можуть реєструвати вібрації з різних поверхонь, таких як корені.

Після встановлення гідрофона звукорежисер спостерігав слабкий звук, який значно посилився під час грози — пристрій зафіксував моторошний низький гуркіт. Райс припускає, що на записі можна почути звук мільйонів листків, що рухаються по дереву і спускаються вниз через гілки в землю.

Також гідрофон зафіксував удари, що походять від постукування по гілці, що є додатковим підтвердженням зв'язку між кореневими системами Пандо. Проте науковці визнають, що для остаточного підтвердження того, що звук не передається через ґрунт, потрібна спеціально спроектована експериментальна установка.

Послухати шепіт Пандо можна за посиланням.

Слід зазначити, що спільні кореневі системи є типовими для колоніальних тремтячих осик, але розміри та вік Пандо роблять його винятковим. Хоча тремтячі осики можуть розмножуватися насінням, це трапляється рідко, оскільки запилення відбувається нечасто. Великі осикові насадження зазвичай мають лише одну стать, адже всі вони є клонами однієї особи.

Проте зараз найбільший і найстаріший живий організм на Землі, ймовірно, переживає занепад. Науковці стурбовані тим, що діяльність людей, зокрема вирубка та винищення хижаків, які контролюють популяцію травоїдних, може призвести до зникнення Пандо.

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