Голлівудський актор із двома доньками загинув на Карибах (відео)

Німецький актор Крістіан Олівер загинув в авіакатастрофі на Карибах. Разом з ним загинули його дві дочки, 12-річна Аннік та 10-річна Мадіта, а також пілот Роберт Сакс.

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Аварія сталася 4 січня. За даними правоохоронців, у літака виникли неполадки одразу після зльоту.

Зазначається, що одномоторний літак розбився по дорозі в сусідню Сент-Люсію в четвер вдень після зльоту з аеропорту імені Дж. Ф. Мітчелла в Бекії, невеликому острові в карибській державі Сент-Вінсент і Гренадини.

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"Незабаром після зльоту літак натрапив на труднощі і впав носом в океан. Рибалки та дайвери з ферми Пейджет прибули на місце події на своїх човнах, щоб надати допомогу", - йдеться у заяві Королівської поліції Сент-Вінсента та Гренадін.

За словами чиновників, усі чотири тіла дістали з води. Причина катастрофи ще з'ясовується. За місцевими повідомленнями, невдовзі після зльоту пілот зв'язався з вежею по рації і повідомив, що має проблеми і він збирається повернутися. Це було останнє сповіщення з літака.

Дружина актора Крістіана Олівера Емі Джордан відреагувала на трагічну новину про смерть чоловіка та дітей.

"Ми глибоко засмучені трагічною авіакатастрофою 4 січня 2024 року, яка забрала життя наших улюблених членів сім'ї. Наші доньки Мадіта (12) і Аннік (10) разом зі своїм батьком Крістіаном поверталися з під час відпустки в Карибському басейні, коли в одномоторного літака, яким вони летіли, виникла проблема з двигуном і він впав в океан. На жаль, усі четверо пасажирів невеликого літака не вижили", – йдеться в її повідомленні.

Крістіан Олівер був відомим актором, який знявся у багатьох фільмах і серіалах, у тому числі "Операція Валькірія", "Грумучі змії" та "Спіді-гонщик".

Нагадаємо, 29 жовтня 2023 року у віці 54 роки помер один з акторів серіалу "Друзі" Метью Перрі, що грав роль Чендлера Бінга.

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