Голодний слон в Таїланді пробив стіну на кухні будинку у пошуках їжі (відео)

Мешканка Таїланду прокинулася від гуркоту та стукоту, а коли вона вийшла зі своєї кімнати, то стала свідком неймовірної сцени – азіатський слон просунув голову через стіну її будинку.

Вважається, що цей інцидент пов'язаний з загрозою, яку несе розвиток людського населення поруч з національним парком, зменшуючи природні середовища тварин, повідомляє 13abc.com.

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Жінка, яка називається Пуенгпрасоппон, повідомила, що слон нишпорив своїм хоботом по кухні, шукаючи їжу. Це вже не перший раз, коли слон проникає у її будинок, оскільки минулого місяця тварина пробила діру в стіні.

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Працівники охорони дикої природи стверджують, що такі зустрічі стають все поширенішими, оскільки людська діяльність впливає на природні середовища і простір для існування тварин стає все меншим.

Відомо, що цей конкретний слон, який проник у будинок, має ім'я Бунчуай. Пуенгпрасоппон зауважила, що на її кухні не було їжі, але там була сіль, що, ймовірно, привернуло увагу слона.

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