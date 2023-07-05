Голодный слон в Таиланде пробил стену на кухне дома в поисках пищи (видео)

Жительница Таиланда проснулась от грохота и стука, а когда она вышла из своей комнаты, стала свидетелем невероятной сцены – азиатский слон просунул голову через стену ее дома.

Считается, что этот инцидент связан с угрозой, несущей развитие человеческого населения рядом с национальным парком, уменьшая природные среды животных, сообщает 13abc.com.

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Женщина, которая называется Пуэнгпрасоппон, сообщила, что слон рыскал своим хоботом по кухне, ища еду. Это уже не первый раз, когда слон проникает в ее дом, поскольку в прошлом месяце животное пробило дыру в стене.

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Работники охраны дикой природы утверждают, что такие встречи становятся все более распространенными, поскольку человеческая деятельность влияет на природные среды и пространство для существования животных становится все меньше.

Известно, что этот конкретный слон, проникший в дом, носит имя Бунчуай. Пуэнгпрасоппон заметила, что на ее кухне не было еды, но там была соль, что, вероятно, привлекло внимание слона.

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