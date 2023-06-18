В США медведь залез в дом, съел отбивные и затем сбежал через окно (видео)

В США медведь вырвал лапами окно на первом этаже и залез внутрь дома, но, к счастью, все жители были на работе в то время. Инцидент произошел в городе Стимбот-Спрингс, находящемся в штате Колорадо.

Согласно сообщению телеканала FOX31, медведь проявил необычную смекалку, чтобы проникнуть в дом, но потом столкнулся с проблемой – не смог понять, как выбраться назад. Он несколько раз попытался пролететь через окно на верхнем этаже, но не набрался достаточно смелости для прыжка.

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Райан Макфарлейн, владелец дома, сообщил, что сам находился на работе, когда узнал о необычном госте. Он рассказал, что медведь разбил окно на первом этаже, проник внутрь и "наслаждался" свиными отбивными, которые мужчина приготовил себе к ужину, а также нашел вкусности в амбаре и перевернул растения. Кажется, медведь просто проводил время, наслаждаясь поисками пищи и исследуя помещение.

Когда медведь попал в спальню, он закрылся внутри и пытался выбраться из окна. К счастью, один из полицейских открыл дверь спальни, чтобы медведь смог покинуть дом.

"Я переживал, что будет значительный жаль, затраты на ремонт могут достичь тысяч долларов, и это все промелькнуло в моей голове. Но, к счастью, на этот раз все обошлось. Я благодарен медведю, что вел себя как гость", – поделился впечатлениями владелец дома Макфарлейн.

Напомним, в городе Кенай (штат Аляска) в США дикий лось забежал в кинотеатр, когда его работники открыли дверь, чтобы проветрить помещение. Животное поило попкорну и ушло.

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