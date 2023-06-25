Попугай в Новой Зеландии невольно стал видеоблогером, украв камеру (видео)

В Новой Зеландии супруги туристов Верхул проводили отпуск в национальном парке Фьордленд. Когда они остановились в хижине у тропы Кеплера, к ним подлетело несколько попугаев кеа, что довольно редкие птицы для Новой Зеландии.

Поэтому туристы решили использовать эту уникальную возможность и получили камеру, чтобы снять птиц. Они установили GoPro на перилах балкона и снимали попугаев.

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Вдруг одна из птиц схватила камеру и улетела к небу, невольно превратившись в видеоблогера. С тех пор новозеландский попугай сам стал блогером, снимая на видео свою собственную жизнь, сообщает USA TODAY.

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Он плавно перелетал над холмами, приземлился на камни рядом с деревом и продолжал все снимать.

Как-то камера сняла, как попугай попытался погрызть свою добычу, но ему это не понравилось.

Предлагаем узнать, как научить попугая говорить и какие виды этих птиц будут молчать несмотря на длительные попытки.

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