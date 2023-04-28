Как научить попугая разговаривать: действенные советы

Многие виды попугаев могут научиться имитировать человеческий язык. Поэтому владельцы этих птиц часто задаются вопросом, как им научить своего любимца говорить.

Если вы серьезно задались целью научить своего крылатого друга разговаривать – начинать лучше с молодого возраста птицы. Процесс обучения будет более простым и быстрым. Улучшит результат пребывания птицы в человеческом окружении – так она будет постоянно слышать человеческий язык.

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Орнитологи считают, что произносить простые фразы могут практически все виды попугаев, кроме неговорящих. Заниматься с птицей нужно 10 – 15 минут в день. Если у птицы нет настроения к обучению – перенесите дрессировку на другой день.

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Для начала определите, каким именно фразам вы хотите научить попугая. Выберите одно выражение и повторяйте его, произнося четко и по слогам в едином ритме. Научили первую фразу – переходите к следующим. Будьте терпеливы и результат не заставит себя долго ждать.

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