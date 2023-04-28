Як навчити папугу розмовляти: дієві поради

Багато видів папуг можуть навчитись імітувати людську мову. Тому власники цих птахів часто задаються питанням, як же їм навчити свого улюбленця говорити.

Якщо ви серйозно задались ціллю навчити свого крилатого друга розмовляти – починати краще з молодого віку птаха. Процес навчання буде простішим та швидшим. Покращить результат перебування птаха в людському оточенні – так він буде постійно чути людську мову.

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Орнітологи вважають, що вимовляти прості фрази можуть практично всі види папуг, крім тих, що не говорять. Займатись з птахом треба 10 – 15 хвилин щодня. Якщо у птаха немає настрою до навчання – перенесіть дресирування на інший день.

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Для початку визначте, яким саме фразам ви хочете навчити папугу. Оберіть один вираз та повторюйте його, вимовляючи чітко і по складах в єдиному ритмі. Навчили першу фразу – переходьте до наступних. Будьте терплячими та результат не заставить себе довго чекати.

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